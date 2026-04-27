Nella giornata di test della MotoGP sul Circuito Ángel Nieto di Jerez, Ai Ogura ha registrato il miglior tempo. Bezzecchi si è piazzato in terza posizione, mentre Di Giannantonio ha concluso ottavo. La sessione pomeridiana ha visto un miglioramento dei tempi rispetto a quella mattutina per la maggior parte dei piloti, dopo il weekend caratterizzato dal Gran Premio di Spagna.

Si chiude la giornata di Test della MotoGP andata in scena sul Circuito Ángel Nieto di Jerez, dove nello scorso fine settimana si era disputato il GP di Spagna: nella seconda sessione pomeridiana i tempi si abbassano quasi per tutti i piloti rispetto al mattino. A svettare è il nipponico Ai Ogura, che con la sua Aprilia guarda tutti dall’alto con il crono di 1’35.944, davanti al compagno di squadra, lo spagnolo Raul Fernandez, secondo in 1’35.949, a soli 0.005. Il miglior italiano è Marco Bezzecchi, sempre su Aprilia, terzo in 1’36.272, a 0.328. Ad interrompere il monopolio Aprilia è lo spagnolo Marc Marquez, quarto con la Ducati in 1’36.277, a 0.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, Ai Ogura è il più veloce nei Test di Jerez. Terzo Bezzecchi, ottavo Di Giannantonio

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