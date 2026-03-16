Ducati sta preparando nuovi aggiornamenti aerodinamici da introdurre dopo il Gran Premio di Jerez, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni e ridurre il divario con Aprilia. La casa italiana ha annunciato che queste modifiche saranno implementate a breve, mentre Aprilia continua a consolidare la propria posizione in campionato. La sfida tra le due marche si concentra sulla conquista del titolo MotoGP del 2026.

"> Aprilia e Ducati: la lotta per il titolo MotoGP del 2026. Aprilia si è affermata come una seria contendente al titolo nella stagione MotoGP 2026, mentre Sylvain Guintoli evidenzia che Ducati sta già lavorando a una risposta all’imponente pacchetto aerodinamico del marchio italiano. La stagione è iniziata in modo inaspettato per Ducati, che ha mostrato prestazioni inferiori rispetto ai propri standard abituali. Marc Marquez, campione in carica, ha avuto difficoltà a piazzarsi tra i primi nella gara di Buriram. In un ricco colpo di scena, Marco Bezzecchi ha ottenuto la vittoria per Aprilia, interrompendo una serie di 88 gare consecutive nelle quali almeno una moto Ducati era sempre salita sul podio. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Ducati pronta a rilasciare aggiornamenti aero dopo Jerez per recuperare vantaggio su Aprilia.

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