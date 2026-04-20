Il campionato mondiale di MotoGP si prepara a tornare sul circuito di Jerez de la Frontera, in Andalusia, dal 24 al 26 aprile, per il Gran Premio di Spagna. La gara vedrà confrontarsi le squadre di Aprilia e Ducati, che si sfideranno per ottenere il miglior risultato sulla pista spagnola. Le qualifiche e le prove libere si sono svolte nelle ultime ore, con i piloti che hanno mostrato un buon livello di competitività.

Il campionato mondiale di MotoGP si sposta nel cuore dell’Andalusia tra il 24 e il 26 aprile, quando il circuito di Jerez de la Frontera ospiterà il Gran Premio di Spagna. Dopo l’ultimo round disputato in Texas, dove il contesto della classifica ha subito scossoni imprevisti, i team si preparano ad affrontare un tracciato dalla natura classica, dove la gestione della velocità nelle curve sarà il fattore tecnico decisivo per superare le limitate possibilità di sorpasso. L’equilibrio tecnico tra il dominio Aprilia e la sfida Ducati. La gerarchia del Mondiale sta vivendo una fase di trasformazione che vede il reparto tecnico di Noale protagonista assoluta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - MotoGP a Jerez: sfida tra Aprilia e Ducati per il dominio in Spagna

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