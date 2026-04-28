Il 2026 si presenta come un anno decisivo per la carriera di Fabio Di Giannantonio nel mondo della MotoGP. Secondo le ultime dichiarazioni di Salucci, il pilota italiano rappresenta la priorità assoluta per il team e, nel caso in cui dovesse lasciare la squadra, sono già pronti piani alternativi, identificati come piani B e C. La situazione si sta delineando con attenzione, mentre si attendono sviluppi ufficiali nelle prossime settimane.

Bologna, 28 aprile 2026 - Il 2026 si preannuncia come un anno cruciale per Fabio Di Giannantonio. Dopo un 2025 altalenante, a partire dal termine della scorsa stagione il pilota romano ha trovato la velocità che cercava e oggi è il miglior ducatista in classifica mondiale, mostrando velocità e costanza, anche se la vittoria per ora gli è sempre sfuggita. Prestazioni che hanno alzato l’interesse sul mercato, con KTM, Honda e Trackhouse Aprilia che guardano con attenzione al futuro del pilota classe 1998, oggi alfiere del Team VR46 guidato da Uccio Salucci. L’idea della squadra del Dottore è rinnovare il contratto con Di Giannantonio e costruire la prossima stagione una coppia di piloti di altissimo livello con l’arrivo, ormai certo, di Fermin Aldeguer da Gresini.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - MotoGp, Salucci punta su Diggia: “E’ la priorità. Se va via pronti i piani B e C”

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