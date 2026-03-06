Aston Martin | Newey lavora sull' aerodinamica della AMR26 nonostante i problemi Honda

Aston Martin ha confermato che Newey si sta concentrando sullo sviluppo aerodinamico della AMR26, nonostante i problemi legati alla power unit Honda. La squadra sta affrontando una sfida tecnica importante, che coinvolge sia l’affidabilità del motore che le evoluzioni aerodinamiche della vettura, mentre si lavora per migliorare le performance complessive. La situazione attuale rimane complessa e in evoluzione.

l’attenzione è puntata su una sfida tecnica cruciale, tra affidabilità della power unit e sviluppi aerodinamici, in un contesto dove la gestione delle forniture e delle risorse energetiche incombe sulle strategie di gara. la situazione richiede equilibrio tra performance in pista e controllo delle criticità, per garantire una partecipazione competitiva al gp d’australia. in un quadro tecnico complesso, la gestione della vettura richiede una coerenza tra innovazione e stabilità operativa. il team di silverstone collabora strettamente con i partner tecnici per mantenere avanzamenti significativi pur in presenza di limiti pratici legati all’unità di potenza. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Aston Martin svela la nuova livrea della AMR26 firmata Adrian NeweyLa AMR26 si pone come gestione di una nuova generazione di monoposto, inaugurando una filosofia integrata in cui telaio, power unit e aerodinamica...

Aston Martin, ecco la livrea della AMR26: inizia l'era Newey. Alonso: "C'è fame di vittorie""Il 2026 è un momento raro in Formula 1, perché per la prima volta telaio e power unit cambiano insieme".

