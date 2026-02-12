LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Lando Norris vola in vetta Charles Leclerc lavora sull’aerodinamica

Questa mattina a Sakhir, Lando Norris ha preso il comando dei test in modo deciso. In poche tornate, l’inglese ha segnato il miglior tempo, facendo vedere di avere già un passo forte. Charles Leclerc invece si concentra sull’aerodinamica, lavorando senza sosta per migliorare la sua vettura. La pista si riempie di rumore e di attesa, mentre i piloti continuano a spingere per mettere a punto le monoposto in vista della stagione 2026.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.03 Lando Norris inizia a fare il vuoto. L’inglese vola in 1:35.795 e toglie altri 3 decimi al suo crono precedente. Ora viaggia con 1.830 su Pierre Gasly. Di nuovo in pista Charles Leclerc sempre con le gomme soft. Il monegasco migliora leggermente e scende a 1:40.133 a 4.338 dalla vetta. 09.00 AGGIORNAMENTO TEMPI DAY-2 1 Lando Norris McLaren 1:36.187 4 2 Pierre Gasly Alpine +1.438 3 3 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.499 5 4 Charles Leclerc Ferrari +4.264 4 5 Sergio Perez Cadillac +6.998 2 6 Liam Lawson Racing Bulls +14.876 2 7 Alexander Albon Williams +33. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Lando Norris vola in vetta, Charles Leclerc lavora sull’aerodinamica Approfondimenti su F1 Test Sakhir LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: Leclerc completa 11 giri, Verstappen lavora sull’aerodinamica La prima ora di test invernali di Formula 1 a Barcellona si conclude con Leclerc che completa 11 giri e Verstappen che concentra il lavoro sull’aerodinamica. LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Lindblad prende la vetta su Piastri, Hamilton lavora sull’aereodinamica ed è 6° Questa mattina a Sakhir, nel test della Formula 1, Lindblad ha conquistato la prima posizione, scavalcando Piastri. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su F1 Test Sakhir Argomenti discussi: F1, via alla nuova era: la prima giornata dei test LIVE; F1, test in Bahrain: Norris re del giorno 1. Leclerc 3°. Hamilton: I giudizi? È presto; Test F1, chiuso il primo giorno di prove in Bahrain: Norris il più veloce davanti a Verstappen e alla Ferrari di Leclerc; F1, Test Bahrain 2026 Day 1 LIVE: tempi, risultati e cronaca in diretta. F1, test in Bahrain in diretta: piloti in pista per il day-2, la Ferrari gira solo con LeclercLa diretta della seconda giornata dei test della Formula 1 2026 in Bahrain: la Ferrari in pista con Leclerc in entrambe le sessioni, Antonelli apre il ... fanpage.it LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Norris chiude in vetta la prima giornata. Ferrari solida, problemi per la MercedesCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.05 La nostra diretta volge al termine, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport! oasport.it 12 febbraio 2009, Bahrain International Circuit - BMW, Ferrari e Toyota scelsero di effettuare test pre stagionali sull’autodromo di Sakhir. La scelta avrebbe dovuto garantire condizioni meteo perfette, ma ironia della sorte la giornata di test venne annullata, non - facebook.com facebook LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: alle 8.00 scatta il Day-2! La Ferrari vuole muovere passi in avanti - x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.