MotoGP con le prove libere di Jerez riparte la stagione Le Ducati provano a fermare il dominio delle Aprilia

Le prove libere di Jerez segnano il ritorno della stagione del MotoGP, dopo il rinvio del Gran Premio del Qatar avvenuto la settimana precedente. Le Ducati sono scese in pista con l’obiettivo di contrastare il dominio delle Aprilia, che nelle prime fasi si sono fatte notare. La giornata ha visto confronti tra i diversi team, con la pista pronta a offrire indicazioni importanti per le qualifiche e le sessioni successive.

Riparte ufficialmente la stagione del Motomondiale. Dopo il rinvio del Gran Premio del Qatar della scorsa settimana, quindi si torna in azione con una delle tappe classiche del calendario. Stiamo parlando, ovviamente, del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026, che si disputerà come tradizione sul tracciato di Jerez de la Frontera. Solitamente si suole dire che “ Il campionato vero e proprio inizia con la tappa iberica”. Quest’anno, vuoi anche per la pausa che si è protratta per quasi tutto il mese di aprile, la gara spagnola assume ulteriore valore. In primo luogo per capire se quanto visto tra Thailandia, Brasile e Texas sarà confermato, in secondo luogo per capire se questo break inaspettato ha messo un po’ di ruggine sui protagonisti della classe regina.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, con le prove libere di Jerez riparte la stagione. Le Ducati provano a fermare il dominio delle Aprilia Notizie correlate MotoGP a Jerez: sfida tra Aprilia e Ducati per il dominio in SpagnaIl campionato mondiale di MotoGP si sposta nel cuore dell’Andalusia tra il 24 e il 26 aprile, quando il circuito di Jerez de la Frontera ospiterà il... Leggi anche: MotoGP, si riparte: a Jerez riapre la caccia all'Aprilia. E il nuovo Mondiale di Marc Márquez... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: MotoGP, con le prove libere di Jerez riparte la stagione. Le Ducati provano a fermare il dominio delle Aprilia; MotoGP Spagna 2026: cosa aspettarsi dal weekend che può cambiare la stagione; MotoGP a Jerez: il programma completo con gli orari del GP Spagna; MotoGP GP Spagna, dove vedere la gara di Jerez: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su Now. MotoGP, con le prove libere di Jerez riparte la stagione. Le Ducati provano a fermare il dominio delle ApriliaRiparte ufficialmente la stagione del Motomondiale. Dopo il rinvio del Gran Premio del Qatar della scorsa settimana, quindi si torna in azione con una ... oasport.it MotoGP, orari prove libere GP Spagna 2026: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e SkyFinalmente va a concludersi la lunga pausa del Motomondiale 2026. Il rinvio del Gran Premio del Qatar per le ben note vicende mediorientali ha dato ... oasport.it “È stato un inizio di stagione molto positivo, ma non mi sento ancora pronto per vincere una gara. Vedremo se avrò ulteriori possibilità, se ci sarà ci proverò però sono felice di essere qui. Un anno fa guardavo la MotoGP dal Qatar, dal mio telefono, dunque già - facebook.com facebook