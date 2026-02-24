Mostre in programma a Milano | marzo-aprile 2026

Le mostre previste a Milano tra marzo e aprile 2026 sono state annunciate a causa dell’apertura di nuove sedi espositive. Musei pubblici e privati, fondazioni e gallerie preparano esposizioni di artisti italiani e internazionali. Alcune rivelano opere rare e prestiti speciali, attirando appassionati da tutta Italia. La città si prepara a un calendario ricco di eventi culturali, che coinvolgeranno anche spazi meno noti. Le date precise e le tematiche sono state comunicate ufficialmente.

Riepilogo delle mostre in programma nei mesi di marzo e aprile in musei pubblici e privati, fondazioni e gallerie d'arte a Milano. MOSTRE NEI MUSEI E NELLE GALLERIE DI MILANO. ADI Design Museum Piazza Compasso d'Oro, 1 www.adidesignmuseum.org IN-PLAY. Design for sport 3 febbraio – 6 aprile Elisabeth Scherffig nelle città 19 febbraio – 22 marzo MARBLE DOES NOT MELT 5 febbraio – 29 marzo ACQUARIO Viale Gadio, 2 www.acquariodimilano.it MITLANTIDE 12 dicembre – 1 marzo BFF Gallery Viale Lodovico Scarampo 15 www.bffgallery.com Emilio Tadini Città. Voci e visioni. Immaginari urbani tra memoria e contemporaneità.