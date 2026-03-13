Cinque Giornate di Milano | il programma completo degli eventi tra storia mostre e percorsi didattici

Da sabato 18 a mercozzo 22 marzo, Milano celebra le Cinque Giornate con una serie di eventi che includono mostre, visite guidate e percorsi didattici. Durante questa settimana, sono previste esposizioni dedicate agli avvenimenti storici, incontri con esperti e attività educative rivolte a diverse fasce di pubblico. La città si anima con iniziative per ricordare quell’importante episodio della sua storia.

Dal 18 al 22 marzo Milano festeggia lo storico anniversario delle Cinque Giornate offrendo mostre, visite, concerti e rievocazioni gratuite