Mossad storia delle infiltrazioni israeliane nella politica italiana | dal 2° dopoguerra fino agli anni di piombo - RETROSCENA

Negli ultimi decenni si sono succedute diverse vicende che coinvolgono il Mossad e le sue operazioni in Italia, partendo dal secondo dopoguerra fino agli anni di piombo. Documenti, archivi e testimonianze hanno ricostruito alcune delle attività di intelligence svolte nel paese, spesso rimaste in gran parte non ufficialmente confermate. Il dibattito pubblico si concentra ora sulla natura e l’entità di tali interventi, ancora in parte avvolti nel mistero.

Dalle operazioni clandestine del dopoguerra alle tensioni attuali: il dibattito sul ruolo del Mossad in Italia riemerge tra accuse, archivi e rapporti mai del tutto chiariti La storia italiana è intrecciata con quella israeliana fin da prima della sua fondazione. Infatti, il Mossad ha iniziat.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Mossad, storia delle infiltrazioni israeliane nella politica italiana: dal 2° dopoguerra fino agli anni di piombo - RETROSCENA Notizie correlate Forze speciali e agenti del Mossad: cosa sappiamo delle operazioni israeliane in IranUn rapporto dell'agenzia di stampa saudita al-Arabiya afferma che commando delle forze speciali israeliane, inclusi agenti del Mossad, sono stati... Leggi anche: Una settimana nel secolo scorso. Dal surrealismo agli anni di piombo Altri aggiornamenti Bombe e tecnologia. Ma quella del Mossad resta una storia di donne e uominiI recenti successi nella guerra segreta del Mossad contro il regime iraniano hanno reso evidente all’opinione pubblica l’incredibile capacità del servizio di intelligence israeliano di pianificare e ... huffingtonpost.it L'Iran giustizia una presunta spia del Mossad e invita i cittadini alla delazioneIn risposta alle infiltrazioni israeliane, l’Iran giustizia un uomo accusato di spionaggio per il Mossad. Arresti, repressioni e caccia interna riflettono la crisi nei servizi di sicurezza In un clima ... it.euronews.com