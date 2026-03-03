Un rapporto dell’agenzia di stampa saudita al-Arabiya segnala che forze speciali israeliane, tra cui agenti del Mossad, sono state coinvolte in un’operazione di terra in Iran durante la notte. Secondo la fonte, un commando delle forze speciali ha condotto un’azione sul territorio iraniano, senza fornire dettagli specifici sugli obiettivi o risultati dell'intervento. La notizia riguarda attività operative di agenti israeliani in Iran.

Un rapporto dell'agenzia di stampa saudita al-Arabiya afferma che commando delle forze speciali israeliane, inclusi agenti del Mossad, sono stati “attivi” in Iran e hanno effettuato un’operazione di terra durante la notte. Israele non ha commentato né risposto al rapporto. Il rapporto non fornisce fonti o dettagli precisi sulla presunta operazione, ma la presenza di agenti dei servizi segreti israeliani sul territorio iraniano è nota da tempo. Dopo essersi infiltrati per condurre da terra la prima fase dell'operazione Rising Lion, a cui è seguita la cosiddetta “guerra dei 12 giorni”, azione che di fatto precede e resta direttamente collegata all'operazione attualmente in corso, denominata Roaring Lion. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Forze speciali e agenti del Mossad: cosa sappiamo delle operazioni israeliane in Iran

