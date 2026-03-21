Raddoppiano in 6 anni i minorenni con armi bianche uno studente delle medie su mille finisce nei guai I dati

In sei anni, il numero di minorenni trovati in possesso di armi bianche è raddoppiato, con uno studente delle medie su mille che si trova coinvolto in problemi legali. I dati, forniti dalla Direzione centrale della polizia criminale nel Report 2024 sulla criminalità minorile, sono stati integrati dalle rilevazioni del ministero della Giustizia e dagli studi del Cnr.

I dati diffusi dalla Direzione centrale della polizia criminale nel Report 2024 sulla criminalità minorile, insieme alle rilevazioni del ministero della Giustizia e agli studi del Cnr ( rapporto Espad ), delineano un quadro che richiede cautela nell’interpretazione. Le cifre, che sono state condivise dall'agenzia stampa AgensSIR, segnalano alcune crescite rilevanti, ma inserite nel contesto complessivo restituiscono proporzioni diverse rispetto alla percezione pubblica. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Pistole in casa nonostante il porto d'armi scaduto: 40enne finisce nei guaiI Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 40 anni residente a Carinola, ritenuto... Follia a Bologna: studente delle medie minaccia i compagni con un coltelloSecondo quanto riportato dall’edizione locale de Il Resto del Carlino, il giovane aveva probabilmente nascosto il coltello nel suo astuccio e lo... Tutti gli aggiornamenti su Raddoppiano in 6 anni i minorenni con... Discussioni sull' argomento Autolesionismo tra i giovani in aumento: raddoppiano le visite mediche in poco più di vent’anni; La colpa è tutta dell’ambrosia, le allergie a Roma raddoppiano. Cos'è e da dove arriva; Com’è cambiato il centro. Crollo dell’abbigliamento, ma raddoppiano i ristoranti; UNIMPRESA * DEBITO PUBBLICO ITALIANO: STRANIERI A 1.062 MILIARDI (34%) / FAMIGLIE RADDOPPIANO A 449 MLD / BANCHE ITALIANE 622 MLD / BANCA D’ITALIA 574 MLD. «La colpa è tutta dell’ambrosia», le allergie a Roma raddoppiano. Cos'è e da dove arriva facebook EQUITA acquisisce il 100% di Xenon per €70 milioni; AUM raddoppiano a €2 mld e management fees oltre €30 mln dal 2026 x.com