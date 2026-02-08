Rosanna Banfi e Walter Zagaria chi sono i figli di Lino Banfi e cosa fanno nella vita

Rosanna Banfi e Walter Zagaria sono i figli di Lino Banfi e Lucia Zagaria. La coppia ha avuto due figli, uno più conosciuto e l’altro meno. Rosanna lavora nel mondo dello spettacolo, mentre Walter ha scelto una strada diversa. I due sono spesso sotto i riflettori, ma mantengono un profilo riservato sulla loro vita privata.

Dalla storia d’amore tra  Lino Banfi e Lucia Zagaria  sono nati due figli, la primogenita  Rosanna Banfi  e il secondogenito Walter. Uniti dalla stessa passione del padre per la recitazione, hanno ripercorso le sue orme all’interno del mondo dello spettacolo. Rosanna infatti lavora da anni come attrice, mentre suo fratello principalmente come assistente alla regia e produrre esecutivo Da quando è mancata  mamma Lucia, i figli di Lino  non hanno mai smesso di stargli vicino e offrirgli tutto il calore necessario. D’altronde il lutto ha colpito fortemente tutta la famiglia ed è proprio nelle difficoltà che Banfi e i suoi figli hanno trovato la forza di compattarsi e stringersi ancora più forte. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

