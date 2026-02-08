rosanna banfi e walter zagaria chi sono i figli di lino banfi e cosa fanno nella vita

Rosanna Banfi e Walter Zagaria sono i figli di Lino Banfi e Lucia Zagaria. La coppia ha avuto due figli, uno più conosciuto e l’altro meno. Rosanna lavora nel mondo dello spettacolo, mentre Walter ha scelto una strada diversa. I due sono spesso sotto i riflettori, ma mantengono un profilo riservato sulla loro vita privata.

Dalla storia d’amore tra Lino Banfi e Lucia Zagaria sono nati due figli, la primogenita Rosanna Banfi e il secondogenito Walter. Uniti dalla stessa passione del padre per la recitazione, hanno ripercorso le sue orme all’interno del mondo dello spettacolo. Rosanna infatti lavora da anni come attrice, mentre suo fratello principalmente come assistente alla regia e produrre esecutivo Da quando è mancata mamma Lucia, i figli di Lino non hanno mai smesso di stargli vicino e offrirgli tutto il calore necessario. D’altronde il lutto ha colpito fortemente tutta la famiglia ed è proprio nelle difficoltà che Banfi e i suoi figli hanno trovato la forza di compattarsi e stringersi ancora più forte. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Approfondimenti su Lino Banfi

Walter Zagaria, fratello di Rossana e figlio di Lino Banfi, è al centro di questa storia familiare.

Rosanna Banfi, figlia dell’attore Lino Banfi, ha spesso condiviso dettagli sulla sua vita privata, in particolare sul suo matrimonio con Fabio Leoni e sui loro figli, Virginia e Pietro.

Ultime notizie su Lino Banfi

