L’Italia ha ottenuto la quinta vittoria nel Gruppo B dei Mondiali 2026 di doppio misto nel curling, consolidando la propria posizione nella fase di qualificazione. Nel frattempo, Mosaner e Constantini hanno ottenuto risultati che li avvicinano alla qualificazione diretta per il torneo mondiale, battendo le squadre statunitensi. La competizione prosegue con le partite in corso, mentre le squadre si preparano alle sfide decisive della fase a gironi.

Arriva la quinta vittoria per l’Italia nel Gruppo B dei Mondiali 2026 di doppio misto del curling: a Ginevra, in Svizzera, Stefania Constantini ed Amos Mosaner, nel sesto incontro dei nove previsti del round robin, liquidano gli Stati Uniti di Rach Kawleski e Connor Kauffman con il pesante punteggio di 10-1, maturato in appena sei end. L’ Italia vince il last stone draw e conquista il martello nel primo end, al termine del quale gli azzurri, con una perfetta trama offensiva, centrano i primi due punti. Gli USA non hanno ancora vinto neppure un incontro in questa rassegna iridata, ed il motivo si comprende subito: gravi e ripetuti errori degli statunitensi, ed arriva una mano rubata da due punti da parte degli azzurri nella seconda ripresa, per il 4-0.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mosaner/Constantini demoliscono gli USA e tornano in corsa per la qualificazione diretta ai Mondiali!

Notizie correlate

Curling, Amos Mosaner e Stefania Constantini maltrattano gli USA e centrano la quinta vittoria ai MondialiArriva la quinta vittoria per l’Italia nel Gruppo B dei Mondiali 2026 di doppio misto del curling: a Ginevra, in Svizzera, Stefania Constantini ed...

Curling, l’Italia ruggisce ai Mondiali! Constantini e compagne battono gli USA, si resta in corsa per i playoffL’Italia ha sconfitto gli USA con il punteggio di 6-3 e ha conquistato la terza vittoria ai Mondiali 2026 di curling femminile, rimanendo in corsa...