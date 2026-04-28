Gli atleti italiani Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno conquistato la loro quinta vittoria nel Gruppo B dei Mondiali 2026 di doppio misto di curling, battendo gli avversari statunitensi. La loro prestazione ha contribuito a consolidare la posizione della squadra nel torneo, senza ulteriori dettagli sui punteggi o le modalità di gioco. La competizione prosegue con le partite che determinano le qualificazioni per le fasi successive.

Arriva la quinta vittoria per l’Italia nel Gruppo B dei Mondiali 2026 di doppio misto del curling: a Ginevra, in Svizzera, Stefania Constantini ed Amos Mosaner, nel sesto incontro dei nove previsti del round robin, liquidano gli Stati Uniti di Rach Kawleski e Connor Kauffman con il pesante punteggio di 10-1, maturato in appena sei end. L’ Italia vince il last stone draw e conquista il martello nel primo end, al termine del quale gli azzurri, con una perfetta trama offensiva, centrano i primi due punti. Gli USA non hanno ancora vinto neppure un incontro in questa rassegna iridata, ed il motivo si comprende subito: gravi e ripetuti errori degli statunitensi, ed arriva una mano rubata da due punti da parte degli azzurri nella seconda ripresa, per il 4-0.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Curling, Amos Mosaner e Stefania Constantini maltrattano gli USA e centrano la quinta vittoria ai Mondiali

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Stefania Constantini e Amos Mosaner sono prontamente tornati al successo nei Mondiali di doppio misto di curling di Ginevra. La selezione italiana ha travolto quella finlandese con il punteggio di 9 a 2, conseguendo - in soli sei end - la quarta vittoria in cinqu - facebook.com facebook

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