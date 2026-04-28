Morto per la famiglia ma vivo per lo Stato | il caso di Stefano Bertusi si chiude dopo 10 anni

Dopo dieci anni, si chiude il caso di Stefano Bertusi, scomparso da una clinica e poi ritrovato morto in un bosco. Per lo Stato italiano, infatti, Bertusi risultava ancora vivo fino all’arrivo del certificato di morte, che ha confermato la sua scomparsa e ha posto fine alla vicenda. I resti dell’uomo sono stati trovati nel luogo dove era stato segnalato il suo ritrovamento.

Per lo Stato italiano era ancora vivo nonostante i suoi resti siano stati ritrovati in un bosco. Ora è il certificato di morte, arrivato dieci anni dopo la sua sparizione dalla clinica in cui si trovava, a mettere la parola fine alla paradossale vicenda di Stefano Bertusi. E della sua vedova che.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Morto da 11 anni, ma non per l’Anagrafe. Svolta sul caso di Stefano Bertusi: «Così abbiamo ottenuto il certificato» Identificato dopo 9 anni ma l'anagrafe lo ignora: il caso BertusiLe ossa trovate da un ragazzo lo scorso aprile hanno risolto il mistero del 2015. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Bologna, trovato cadavere dopo 9 anni per lo Stato è ancora vivo: ora la vedova ottiene il certificato di morte; Svolta sul caso Bertusi, dopo 11 anni emesso il certificato di morte - POP; Bertusi, morto da 9 anni ma vivo per lo Stato: risolto il caso dopo un limbo burocratico; Morto da 9 anni ma vivo per l’anagrafe risolto il caso di Stefano | Ora la vedova potrà andare avanti con la sua vita. Morto da 9 anni ma vivo per l’anagrafe, risolto il caso di Stefano: Ora la vedova potrà andare avanti con la sua vitaÈ l'avvocata Barbara Iannuccelli a dare la notizia della risoluzione della vicenda che riguarda il pensionato bolognese: l'uomo sparì nel 2015 da una clinica sui colli e i suoi resti vennero ritrovati ... ilrestodelcarlino.it Morto da 9 anni ma vivo per l'anagrafe, risolto il caso del pensionato bolognese Stefano BertusiL’uomo di 64 anni sparì nel 2015 da una clinica sui colli, i suoi resti furono trovati in zona nel 2024. Ora è arrivato il certificato di morte ... bologna.repubblica.it Stefano Bertusi era scomparso nel 2015, ben 9 anni dopo sono stati ritrovati i suoi resti ma risultava ancora vivo, causando grandi problemi alla moglie che lo aveva aspettato per anni prima di scoprire di essere vedova. Una vicenda che però, grazie anche al - facebook.com facebook