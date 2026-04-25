Morto da 11 anni ma non per l’Anagrafe Svolta sul caso di Stefano Bertusi | Così abbiamo ottenuto il certificato

Dopo undici anni dalla sua scomparsa, un uomo risulta ancora vivo nei registri dell’Anagrafe, creando numerosi problemi per la famiglia. La vedova ha spiegato che questa situazione ha complicato molte pratiche burocratiche nel corso degli anni. Recentemente, è stato possibile ottenere un certificato di morte corretto, chiudendo così una vicenda lunga e intricata. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla discrepanza tra i dati ufficiali e la realtà.

Era morto 11 anni fa: per tutti, ma non per l’Anagrafe. E così per la vedova di Stefano Bertusi ogni pratica burocratica era diventata un incubo. Sino a ieri, quando la vicenda kafkiana ha trovato soluzione. Il caso riguarda un uomo bolognese di 64 anni (all’epoca dei fatti), scomparso nel 2015 dopo essersi allontanato dalla clinica Villa Baruzziana, sui colli bolognesi. Le sue tracce si persero e per ben nove anni sul suo destino non vi furono certezze. Sino a due anni fa: nell ‘ aprile del 2024, due ragazzini scorsero resti anomali durante una passeggiata sui colli, in zona San Mamolo. La segnalazione alle forze dell’ordine fece partire le indagini e le analisi della Squadra mobile della polizia.🔗 Leggi su Open.online

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