Morto Luigi Pallavicini il ragazzo che rischiò la deportazione per salvare la madre
È venuto a mancare a 96 anni una figura nota per aver rischiato la deportazione durante la Resistenza, nel tentativo di salvare la madre. La sua partecipazione attiva alla lotta contro l’occupazione nazista e il regime repubblichino è stata ricordata come esempio di coraggio. La sua scomparsa è stata annunciata da fonti ufficiali, senza ulteriori dettagli sui momenti specifici della sua vita.
È scomparso all’età di 96 anni Luigi Pallavicini, uno degli esempi di coraggio nella lotta di Liberazione contro l’occupazione nazista e repubblichina. Nato a Cesano Maderno il 2 febbraio del 1930, il suo gesto eroico risale all’ottobre del 1944, quando era appena quattordicenne.I fascisti si.🔗 Leggi su Monzatoday.it
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