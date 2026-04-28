Morto Luigi Pallavicini il ragazzo che rischiò la deportazione per salvare la madre

È venuto a mancare a 96 anni una figura nota per aver rischiato la deportazione durante la Resistenza, nel tentativo di salvare la madre. La sua partecipazione attiva alla lotta contro l’occupazione nazista e il regime repubblichino è stata ricordata come esempio di coraggio. La sua scomparsa è stata annunciata da fonti ufficiali, senza ulteriori dettagli sui momenti specifici della sua vita.