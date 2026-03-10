È morto Luigi Nativi il tiktoker aveva solo 18 anni L’amica e collega Alice Mordenti | Ti ricordo come una luce immensa un ragazzo felice che nessuno può toccare

È morto a 18 anni Luigi Nativi, tiktoker originario de La Maddalena. La sua amica e collega Alice Mordenti lo ha ricordato come una luce immensa, descrivendolo come un ragazzo felice che nessuno può toccare. La notizia ha suscitato commozione tra i creator di contenuti e sui social. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto nel mondo online.

Lutto nel mondo dei content creator. È morto a soli 18 anni Luigi Nativi, originario de La Maddalena. Il ragazzo condivideva una profonda amicizia con un’altra content creator lombarda Alice Mordenti. Quest’ultima ha commentato con dolore la notizia della scomparsa: “ Questa mattina mi sono svegliata con la notizia più brutta che potesse capitare, ho perso un amico, un fratello, solo a sentire queste parole ho un nodo alla gola. Dentro di me ha causato un vuoto che cercherò di coprire con i nostri ricordi più belli”. E ancora: “Ti ricordo come una luce immensa, un ragazzo felice che nessuno può toccare. In questo momento ti sarei voluta stare accanto e soprattutto avrei voluto sapere come stavi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

