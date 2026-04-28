Si sono approfondite le indagini sulla morte di Giampaolo Ferrai, un uomo di 62 anni rimasto in ospedale per quasi tre settimane dopo aver subito gravi ferite in un episodio avvenuto per strada. Le forze dell’ordine stanno esaminando le prove raccolte e cercando di ricostruire con precisione quanto accaduto in quei momenti. La vicenda ha suscitato molta attenzione nella comunità locale.

Si aggrava il quadro investigativo sulla morte di Giampaolo Ferrai, il 62enne deceduto dopo diciannove giorni di ricovero in ospedale. L’uomo, conosciuto da tutti come Paolo, è morto nella tarda serata di domenica presso l’Ospedale Brotzu, dove era stato trasferito in condizioni gravissime dopo essere stato trovato privo di sensi davanti alla propria abitazione. Con il decesso, la Procura ha modificato il capo d’accusa: da lesioni si passa ora a omicidio, aprendo scenari investigativi più complessi. Leggi anche: Omicidio a Brindisi, anziano ucciso in casa: fermato il figlio Ritrovamento e condizioni critiche. Il corpo di Giampaolo Ferrai era stato rinvenuto alle 7.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Morto Giampaolo Ferrai: il massacro atroce per strada

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Tragedia in Italia, Giampaolo Ferrai morto dopo il coma: si indaga per omicidio >> https://tinyurl.com/29y5u7hb facebook

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