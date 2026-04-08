È arrivata la notizia della morte di un giovane di 19 anni, dopo un grave incidente stradale. La tragedia si è consumata in strada, lasciando dietro di sé dolore e incertezze. Il ragazzo aveva vissuto un lungo calvario, durato settimane, prima di perdere la vita. Restano ancora da chiarire le circostanze dell’incidente e le cause che hanno portato a questa tragica conclusione.

Il calvario di Oleh Borys si è concluso nel modo più tragico, lasciando un vuoto incolmabile e una scia di interrogativi ancora aperti. Il diciannovenne di origini ucraine si è spento venerdì 3 aprile scorso, dopo aver lottato per cinque lunghi mesi tra la vita e la morte in un letto della clinica Città di Roma. La sua agonia era iniziata la sera del 23 ottobre 2025, quando un’auto lo ha travolto lungo viale Palmiro Togliatti, nel quartiere Don Bosco. Da quel momento, la vita del giovane e quella della sua famiglia sono state stravolte da un impatto violentissimo che ha causato traumi e ferite di una gravità estrema. Mentre la giustizia fa il suo corso, il dolore dei parenti si trasforma in un grido d’aiuto: i familiari hanno infatti lanciato un accorato appello pubblico per rintracciare chiunque abbia assistito alla scena. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “È morto!”. La tragedia per strada e ora la notizia atroce a 19 anni. Tremenda agonia

Tragedia in Italia, valanga mortale. Ora la notizia atroceLa montagna, con la sua bellezza spietata, ha reclamato un’altra vita nelle scorse ore, trasformando una mattinata di sport in una tragedia che ha...

Bimbo di 3 anni gettato in strada morto, arriva la confessione: “L’ho fatto io, ecco perché”. AtroceUn’ombra cupa si è abbattuta sulla Georgia, dove un tribunale ha messo il sigillo finale su una vicenda che ha scosso profondamente l’opinione...

Argomenti più discussi: Incidente a Palestrina: investito mentre consegna volantini, morto un uomo; Addio a Giovanni Quadrelli, noto architetto morto in Kenya dopo un incidente in moto. Un dolore immenso; Migranti, tragedia al largo di Lampedusa: 19 morti per ipotermia; Migranti, 19 morti per ipotermia nel Mediterraneo. Le Ong: Ennesima strage. Si aprano i canali umanitari.

Dopo la tremenda caduta alla Milano Sanremo e il ricovero in ospedale, Debora Silvestri è stata dimessa qualche giorno fa dall'ospedale e prosegue il suo recupero a casa, insieme alla sua famiglia e allo staff medico. La ciclista della Laboral Kutxa-Fundació - facebook.com facebook

Ancelotti: "Non esiste uno come Modric: professionista spettacolare con una passione tremenda" x.com