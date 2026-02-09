Bimbo di 3 anni gettato in strada morto arriva la confessione | L’ho fatto io ecco perché Atroce

Un episodio terribile scuote la Georgia. Un bambino di soli 3 anni è stato trovato morto in strada, e ora un uomo ha ammesso di averlo ucciso. La confessione, che arriva dopo giorni di mistero, rivela un gesto atroce e senza senso. La polizia sta ancora indagando sui motivi di questa tragedia che ha lasciato tutti senza parole.

Un'ombra cupa si è abbattuta sulla Georgia, dove un tribunale ha messo il sigillo finale su una vicenda che ha scosso profondamente l'opinione pubblica americana. Una donna di 31 anni, Keara Cotton, è stata condannata a trascorrere i prossimi 25 anni di carcere dopo essersi dichiarata colpevole di "omicidio di secondo grado" per la tragica fine del figlio di soli 4 anni. La cronaca di questa follia inizia nel 2022, quando il piccolo cadavere venne trovato abbandonato, quasi fosse un rifiuto, in una busta di plastica nei pressi di un'area commerciale a Cordele. La confessione della madre è agghiacciante: ha ammesso di aver "avvolto il piccolo in una tenda da doccia" prima di sigillarlo nel sacco e lasciarlo in strada.

