Morte di Davide Rebellin il condannato chiede sconto di pena in appello

Il 30 novembre 2022, sulla Strada Regionale 11 a Montebello, nel Vicentino, si è verificato un incidente che ha causato la morte del ciclista e campione Davide Rebellin, mentre si trovava in allenamento. La vicenda ha portato all'apertura di un procedimento legale e alla condanna di una persona coinvolta nell'incidente. Recentemente, il condannato ha presentato domanda di sconto di pena in appello.

L'incidente che ha tolto la vita al campione di ciclismo Davide Rebellin è avvenuto la mattina del 30 novembre 2022 a Montebello, nel Vicentino, mentre il ciclista, nato a San Bonifacio, si stava allenando lungo la Strada Regionale 11. Il camionista tedesco Wolfgang Rieke, che per conto della.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Condannato per armi, falso e resistenza: sconto di pena per presunto rapinatore del clanIl tribunale di Agrigento ha concesso a Giuseppe Sottile, trentottenne di Villaseta, uno sconto di pena di sei mesi rispetto al cumulo di condanne... Morte Positano: condannato in Appello anche l'autista del Buffalo, stessa pena del responsabile del plotoneIl militare foggiano Francesco Saverio Positano perse la vita nel 2010 durante una missione in Afghanistan. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: La morte di Davide Rebellin: il 2 luglio Wolfgang Rieke torna in tribunale per il processo d'appello; Travolse e uccise Davide Rebellin. Il camionista ora va in appello per uno sconto di pena; Omicidio stradale di Davide Rebellin: condannato a quattro anni il camionista che lo travolse a Montebello Vicentino. La morte di Davide Rebellin: il 2 luglio Wolfgang Rieke torna in tribunale per il processo d'appelloIl camionista tedesco investì e uccise a Montebello Vicentino l’ex campione di ciclismo. In primo grado era stato condannato a 4 anni ... rainews.it La morte di Davide Rebellin: il 2 luglio Wolfgang Rieke torna in tribunale per il processo d'appello. Il camionista tedesco investì e uccise a Montebello Vicentino l’ex campione di ciclismo. In primo grado era stato condannato a 4 anni. x.com Davide Falcetta risulta coinvolto nelle indagini sulla morte di Claudia De Chirico, giovane donna di 22 anni, trovata senza vita a Terlizzi nel dicembre 2016 in circostanze mai del tutto chiarite. Il caso è stato riaperto nel 2024, dopo ripetute richieste di archiviazi facebook