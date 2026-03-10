Morte Positano | condannato in Appello anche l' autista del Buffalo stessa pena del responsabile del plotone

In Italia si è concluso in Appello il procedimento sulla morte del caporalmaggiore Positano, deceduto nel 2010 durante una missione in Afghanistan. È stato condannato anche l’autista del veicolo Buffalo, con la stessa pena inflitta al responsabile del plotone. La sentenza riguarda un episodio che si è trascinato per sedici anni, portando a un nuovo capitolo giudiziario.

Il militare foggiano Francesco Saverio Positano perse la vita nel 2010 durante una missione in Afghanistan. I nomi dei condannati I giudici hanno accolto la richiesta avanzata dal sostituto procuratore generale Erminio Amelio. Nel processo di primo grado, concluso nel dicembre 2023, Ricciardi era stato condannato a tre anni e mezzo mentre Rabbone era stato assolto. La Corte d’Appello di Roma ha invece ritenuto sussistenti le responsabilità di entrambi, rideterminando la pena per ciascuno a due anni e mezzo. Il caporalmaggiore Positano, 29 anni, era in servizio nel 32° Reggimento Genio della Brigata Alpina Taurinense ed era impegnato nella missione internazionale in Afghanistan. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

