Condannato per armi falso e resistenza | sconto di pena per presunto rapinatore del clan
Il tribunale di Agrigento ha deciso di ridurre di sei mesi la condanna di Giuseppe Sottile, un uomo di 38 anni di Villaseta. Era stato condannato per resistenza a pubblico ufficiale e possesso di armi, ma il giudice ha accolto la richiesta di sconto di pena.
Il tribunale di Agrigento ha concesso a Giuseppe Sottile, trentottenne di Villaseta, uno sconto di pena di sei mesi rispetto al cumulo di condanne per resistenza a pubblico ufficiale e armi. Il giudice dell’esecuzione Michele Dubini, accogliendo il ricorso dell’avvocato Davide Casà, ha ridotto la.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Approfondimenti su Agrigento Villaseta
Tabaccaio spara e uccide un rapinatore a Pavone Canavese: sconto di pena per Franco Iachi Bonvin
A Pavone Canavese, un tabaccaio ha sparato e ucciso un rapinatore durante una rapina.
Abusi sulle pazienti, pena ridotta: sconto al medico del lavoro
Ultime notizie su Agrigento Villaseta
Argomenti discussi: Legittimo impedimento per alluvione: rinvio udienza; Revoca affidamento in prova: DUI è incompatibile.
Cittadino americano condannato a 5 anni in Russia per importazione di armi da fuocoUn cittadino americano, Charles Wayne Zimmerman, è stato condannato in Russia a cinque anni di reclusione. L’accusa è quella di avere importato illegalmente armi da fuoco e munizioni a bordo del suo ... tg24.sky.it
https://www.corrieresalentino.it/2026/01/compra-e-vende-armi-per-posta-medico-anestesista-condannato-a-3-anni-e-4-mesi/ - facebook.com facebook
Da una banda con armi ai condannati per mafia, 'alta attenzione' Dda nelle Marche. Pg Rossi, '"regione attraente per criminalità. Segnali importanti da non trascurare" #ANSA x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.