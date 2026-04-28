Una madre e sua figlia sono morte a causa di avvelenamento, secondo quanto riferito da un legale presente sul caso. Prima di perdere la vita, le due donne sarebbero state curate da un amico che avrebbe somministrato loro due flebo. Le autorità indagano su questa ipotesi, valutando anche la possibilità che abbiano subito un’esposizione doppia al veleno. La vicenda resta al centro delle investigazioni in corso.

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti vi è quella della doppia esposizione al veleno della ricina, proposta dall'avvocato Pietro Terminiello, difensore di uno dei 5 mediti sotto inchiesta per l'omicidio colposo delle due donne "Le vittime furono curate da un amico con 2 flebo prima di mor.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Madre e figlia morte avvelenate, legale Terminiello: "Le vittime furono curate da un amico con 2 flebo prima di morire"

Madre e figlia morte avvelenate, nel sangue del marito Gianni Di Vita nessuna traccia di veleno

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