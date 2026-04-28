L’allenatore ha commentato un gesto avvenuto durante una partita, paragonandolo a un episodio simile tra due ex calciatori. Ha spiegato che i nerazzurri hanno già conquistato lo scudetto, ma ha espresso un desiderio riguardo a questa azione. La scena è stata catturata da un’immagine che mostra un giocatore che, dopo un assist, si è chinato a pulire la scarpa di un compagno.

Ravanelli sicuro: «Alla Juve manca un finalizzatore. Vlahovic può dare una mano. Lewandowski non è l’uomo giusto, ha 37 anni! Yildiz è un fenomeno» Goncalo Ramos, scenario in evoluzione: la Juventus rallenta, Mendes chiama il Milan. Le ultimissime sul centravanti Anguissa Napoli, il futuro ora è in bilico: Conte lo esclude e il rinnovo resta fermo! Gli scenari per l’estate Gila Milan, c’è il via libera di Cardinale per il colpo in difesa! Ora resta da convincere Lotito e la Lazio Ceferin Gravina, che intreccio immobiliare! Per 670mila euro la casa di Milano cambia proprietario Ravanelli sicuro: «Alla Juve manca un finalizzatore.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Moriero svela: «Vi racconto quel gesto con Recoba, come Thuram Dimarco. I nerazzurri hanno già vinto lo scudetto ma mi auguro questo»

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