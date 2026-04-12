Conferenza stampa Fabregas post Como Inter | Orgoglioso dei miei I nerazzurri hanno vinto lo scudetto e hanno meritato vi spiego il cambio di Diego Carlos

Dopo la partita tra Como e Inter, il tecnico dei lariani ha tenuto una conferenza stampa nel post gara. Ha espresso soddisfazione per il comportamento della squadra, sottolineando che i nerazzurri hanno conquistato lo scudetto e meritato la vittoria. Durante l’incontro, ha anche spiegato il motivo dietro il cambio di un giocatore, riferendosi a Diego Carlos. Le sue dichiarazioni sono state rivolte a chiarire alcuni dettagli tattici e di formazione.

di Giuseppe Colicchia Conferenza stampa Fabregas post Como Inter: le parole del tecnico dei lariani dopo la sconfitta rimediata oggi in campionato. La conferenza stampa di Cesc Fabregas al termine di Como Inter, match vinto dai nerazzurri per 3-4 e valevole per la 32^ giornata del campionato di Serie A 202526. SUL MATCH – «L’Inter è forte sulle palle inattive, sui cross e con i tiri da fuori e ha fatto quattro gol così. Abbiamo fatto una grandissima partita, sono orgoglioso della squadra. Due anni fa era un sogno anche soltanto giocare un’amichevole contro l’Inter, oggi invece possiamo competere con loro. Non è il giorno magari di parlare di tattica, ma oggi si è vista una grande squadra» CRESCITA – « L’Inter mai ha subito statistiche come quelle di stasera.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Conferenza stampa Fabregas post Como Inter: «Orgoglioso dei miei. I nerazzurri hanno vinto lo scudetto e hanno meritato, vi spiego il cambio di Diego Carlos» Conferenza stampa Fabregas post Como Inter: «Fischi a Bastoni? Cose di tifoseria per mettere pressione, vi spiego la scelta di Nico Paz da punta»di Redazione Inter News 24Conferenza stampa Fabregas post Como Inter, le parole del tecnico dei lariani dopo il pareggio nella semifinale d’andata di... Conferenza stampa Chivu post Inter Arsenal: «Complimenti a loro, hanno meritato. Giocare ogni 3 giorni? In Europa non si lamentano, non lo faccio neanch’io»Vicario Inter, pronto l’assalto nerazzurro al portiere del Tottenham per il dopo Sommer. La conferenza stampa di Fabregas dopo Como-Inter (Coppa Italia)