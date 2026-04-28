Moriero sull’Inter di Chivu | Lo Scudetto non è in discussione L’esultanza di Thuram e Dimarco? Hanno copiato quella con Recoba e Ronaldo

Da internews24.com 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un’intervista rilasciata a Tuttosport, Moriero ha commentato la situazione dell’Inter, affermando che lo Scudetto non è più in discussione. Ha inoltre commentato le recenti esultanze di Thuram e Dimarco, dicendo che hanno imitato un gesto già visto in passato con altri calciatori. La conversazione si è concentrata sulla squadra e sui momenti di gioia dei giocatori durante le partite.

di Francesco Aliperta Moriero, intervistato a Tuttosport, ha parlato così dell’Inter, ormai vicina allo Scudetto, e dell’esultanza di Thuram e Dimarco. Intervistato dai microfoni di Tuttosport, Francesco Moriero ha parlato così dell’Inter, ormai a centimetri dallo Scudetto, e dell’esultanza di Thuram e Dimarco che rimanda a quella con Alvaro Recoba e Ronaldo. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni. IL GESTO «Tutto nacque istintivamente, non c’era nulla di preparato. Al secondo gol di Recoba andai a lustrargli lo scarpino, poi è stato un gesto che ci accompagnò per tutto l’anno. Si dava onore al compagno di squadra per aver realizzato un gran gol o un gesto particolarmente importante».🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Moriero sull’Inter di Chivu: «Lo Scudetto non è in discussione. L’esultanza di Thuram e Dimarco? Hanno copiato quella con Recoba e Ronaldo»

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