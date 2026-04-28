Monza furti di specchietti al liceo | torna la piaga dei cannibalizzatori

A Monza, nel parcheggio del Liceo Frisi, sono stati rubati due specchietti in due settimane. Il problema riguarda anche le vie Bertacchi e il quartiere San Biagio, dove si registra un aumento di episodi simili. La situazione sta preoccupando studenti, docenti e residenti, che segnalano frequenti furti di questo tipo. Finora, non ci sono state segnalazioni di arresti o interventi specifici delle forze dell’ordine.

? Cosa sapere Due specchietti rubati in due settimane nel parcheggio del Liceo Frisi di Monza.. Il fenomeno dei cannibalizzatori colpisce anche via Bertacchi e il quartiere San Biagio.. Due specchietti rubati in due settimane nel parcheggio del Liceo scientifico Frisi scatenano l’indignazione di un cittadino monzese, riportando alla luce il ritorno dei predatori di componenti auto che operano nelle zone della città. Il grido d’allarme è arrivato attraverso i racconti condivisi sul gruppo Facebook Sei di Monza se., dove la vittima ha mostrato le immagini del danno subito. Non si tratta di un episodio isolato: il luogo del furto è già stato teatro di tensioni per simili episodi in passato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monza, furti di specchietti al liceo: torna la piaga dei cannibalizzatori Notizie correlate La piaga truffe e furti in abitazione. A Bucine arrivano tre agenti in piùdi Massimo Bagiardi Una nuova, preoccupante, ondata di tentate truffe ai danni dei cittadini del comune di Bucine. Escalation di furti nei negozi a Torrione: "Piaga pericolosa, pronti alla protesta"L'associazione Torrione Eventi chiede più controlli da parte delle forze dell'ordine ed invita i commercianti a dotarsi con urgenza di sistemi...