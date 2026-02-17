Escalation di furti nei negozi a Torrione | Piaga pericolosa pronti alla protesta

A Torrione, Salerno, i negozi sono di nuovo nel mirino dei ladri, a causa di una recente ondata di furti che mette a rischio le attività commerciali. L'Associazione Torrione Eventi APS denuncia questa situazione, che si traduce in danni concreti e perdita di fiducia tra commercianti e clienti. Nelle ultime settimane, diversi negozi sono stati svaligiati, alcuni con danni ingenti ai loro beni.

L'associazione Torrione Eventi chiede più controlli da parte delle forze dell'ordine ed invita i commercianti a dotarsi con urgenza di sistemi antifurto e adeguati strumenti di protezione E' allarme furti nel quartiere di Torrione a Salerno. L’Associazione Torrione Eventi APS esprime la "propria più profonda preoccupazione e indignazione per la grave recrudescenza dei furti che, negli ultimi giorni, stanno nuovamente colpendo i negozi della zona di Torrione.Questa situazione è ormai divenuta intollerabile. I commercianti, già provati da anni di sacrifici, si trovano oggi ad affrontare un clima di paura, insicurezza e totale senso di abbandono.🔗 Leggi su Salernotoday.it

I furti nei negozi rappresentano una problematica crescente, mettendo a rischio la sicurezza e il patrimonio degli esercenti.

Arezzo, ieri pomeriggio, i carabinieri hanno arrestato tre persone dopo aver scoperto una serie di furti nei negozi della città.

