Escalation di furti nei negozi a Torrione | Piaga pericolosa pronti alla protesta
A Torrione, Salerno, i negozi sono di nuovo nel mirino dei ladri, a causa di una recente ondata di furti che mette a rischio le attività commerciali. L'Associazione Torrione Eventi APS denuncia questa situazione, che si traduce in danni concreti e perdita di fiducia tra commercianti e clienti. Nelle ultime settimane, diversi negozi sono stati svaligiati, alcuni con danni ingenti ai loro beni.
L'associazione Torrione Eventi chiede più controlli da parte delle forze dell'ordine ed invita i commercianti a dotarsi con urgenza di sistemi antifurto e adeguati strumenti di protezione E' allarme furti nel quartiere di Torrione a Salerno. L'Associazione Torrione Eventi APS esprime la "propria più profonda preoccupazione e indignazione per la grave recrudescenza dei furti che, negli ultimi giorni, stanno nuovamente colpendo i negozi della zona di Torrione.Questa situazione è ormai divenuta intollerabile. I commercianti, già provati da anni di sacrifici, si trovano oggi ad affrontare un clima di paura, insicurezza e totale senso di abbandono.
La piaga dei furti nei negozi. Ladro ruba profumi e carte. Fermato e subito arrestato
I furti nei negozi rappresentano una problematica crescente, mettendo a rischio la sicurezza e il patrimonio degli esercenti.
Raffica di furti nei negozi, tre in manette
Arezzo, ieri pomeriggio, i carabinieri hanno arrestato tre persone dopo aver scoperto una serie di furti nei negozi della città.
Furti di rame al centro d'incontro: Sicurezza assente, il tetto cade a pezziAncora furti nei centri di incontro della Circoscrizione 5. Per la seconda volta nel giro di pochi giorni, la struttura di piazza Stampalia è stata presa di mira dai ladri.
Furti nelle abitazioni, Agnelli: No alle armi e no alla paura. Ma vogliamo essere padroni a casa nostraIl commissario provinciale della Lega: L'appello che rivolgiamo a istituzioni, forze dell'ordine e cittadini è di lavorare insieme per riportare i nostri territori a una normalità fatta di fiducia
Escalation di furti nelle campagne del nisseno Piena solidarietà agli agricoltori del comprensorio di Serradifalco da parte del Presidente regionale Graziano Scardino per i furti dei mezzi agricoli che avvengono nelle campagne.