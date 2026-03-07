A Bucine si registra un aumento di tentativi di truffa ai danni dei residenti, con tre agenti di polizia in più inviati sul territorio. La situazione riguarda soprattutto episodi di furti in abitazione e tentativi di raggiro ai danni di anziani. Le autorità hanno rafforzato la presenza nelle zone più colpite per monitorare e contrastare questa ondata di reati.

di Massimo Bagiardi Una nuova, preoccupante, ondata di tentate truffe ai danni dei cittadini del comune di Bucine. La solita storiella del figlio o del congiunto coinvolto in un incidente, la richiesta di denaro o preziosi per toglierlo dai guai e un finale purtroppo scritto con tante persone, specie anziane, che cascano nel tranello convinti di fare la cosa più giusta consegnando nelle mani dei balordi soldi o ricordi di una vita. Senza contare poi i furti veri e propri nelle abitazioni, che magari in calo rispetto a qualche tempo fa rappresentano pur sempre un problema di cui si parla da tempo. A sollevare la questione nell'ultimo...

© Lanazione.it - La piaga truffe e furti in abitazione. A Bucine arrivano tre agenti in più

