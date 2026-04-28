Monti Trebulani Messa del Primo Maggio all’eremo di San Salvatore | fede natura e storia si incontrano a 900 metri d’altitudine

Il primo maggio si terrà la tradizionale messa all’eremo di San Salvatore, situato a circa 900 metri di altezza tra i Monti Trebulani. L’evento rappresenta una occasione religiosa che coinvolge la comunità locale e attira visitatori. La chiesa, immersa nella natura, è uno dei punti di riferimento storici e spirituali della zona, e la cerimonia si svolgerà secondo le consuete modalità.

È stato ufficialmente confermato l’appuntamento religioso del 1° maggio all’eremo di San Salvatore, nel cuore dei Monti Trebulani, uno dei luoghi di culto più suggestivi della provincia di Caserta.La tradizionale celebrazione si terrà alle ore 10:30 presso l’eremo arroccato a circa 900 metri di.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate San Mango Piemonte, trekking verso l’Eremo di San Magno: fede e sport con il RosarioUn’iniziativa che unisce sport, natura e spiritualità: è in programma per venerdì 10 aprile alle ore 15 “Sentieri dello sport – Trekking con il... Ivan Zucco si prepara a tornare sul ring: allenamento a 2100 metri di altitudineIl pugile Ivan Zucco si sta allenando in Bulgaria, nel cuore delle montagne innevate di Cherna Mesta: "Qui siamo a 2100 metri di altitudine",... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Torna la tradizione: messa sull’eremo di San Salvatore il 1° maggio alle 10.30; Rocchetta e Croce: Messa sull'eremo di San Salvatore il primo maggio alle 10:30; Alto Casertano, come il business del biogas ha scoperto il margine verde. Monti Trebulani - monte Maggiore | Formicola - facebook.com facebook