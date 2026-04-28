Montevarchi due incontri pubblici su mobilità e accessibilità

A Montevarchi si svolgono due incontri pubblici dedicati a temi come la mobilità e l’accessibilità. Questi incontri sono stati organizzati dal Comune per ascoltare le opinioni dei cittadini e raccogliere suggerimenti su questioni legate alla viabilità e ai servizi di trasporto. La partecipazione è aperta a tutti e le discussioni si concentrano sulle problematiche locali e sulle possibili soluzioni da adottare.

Arezzo, 28 aprile 2026 – Il Comune di Montevarchi apre il dialogo con la cittadinanza su mobilità sostenibile e accessibilità urbana, promuovendo due incontri pubblici dedicati alla presentazione del PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) e del PEBA (Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche). Gli appuntamenti sono fissati per giovedì 30 aprile 2026, alle ore 18, nella Sala Consiliare del Palazzo del Podestà, e per martedì 5 maggio, sempre alle 18, presso l’Oratorio della Parrocchia di San Martino a Levane. L’iniziativa si inserisce in un percorso di pianificazione integrata che punta a coinvolgere cittadini, imprese, lavoratori e scuole, con l’obiettivo di costruire una visione condivisa su mobilità, vivibilità e inclusione urbana.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Montevarchi, due incontri pubblici su mobilità e accessibilità Notizie correlate Referendum. Due incontri pubbliciIl Comune organizza due incontri pubblici di approfondimento in vista del referendum costituzionale confermativo sulla riforma della giustizia,... Riorganizzazione raccolta rifiuti, terzo step. Domani due nuovi incontri pubbliciSono arrivate nei giorni scorsi, nelle case dei cittadini interessati dal terzo step della riorganizzazione della raccolta stradale dei rifiuti, le... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Montevarchi presenta PUMS e PEBA: due incontri pubblici per disegnare la città del futuro; Il Comune di Montevarchi presenta il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile; Dal Valdarno un atto di generosità nella donazione degli organi, il trapianto ha salvato una vita; Il Comune di Montevarchi presenta il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. Montevarchi, due incontri pubblici su mobilità e accessibilitàArezzo, 28 aprile 2026 – Il Comune di Montevarchi apre il dialogo con la cittadinanza su mobilità sostenibile e accessibilità urbana, promuovendo due incontri pubblici dedicati alla presentazione del ... lanazione.it Montevarchi, presentazione dei piani di mobilità ed eliminazione barriere architettonicheÈ un lavoro meno vistoso, più lento, ma è quello che permette di trovare ciò che conta davvero. Noi continuiamo a farlo leggendo, verificando e seguendo le tracce giuste anche quando non sono le più c ... arezzonotizie.it Un Montevarchi in piena ascesa batte il Ghiviborgo con il goal di Mencagli e mette a segno il suo tredicesimo risultato utile consecutivo. facebook