Referendum Due incontri pubblici

Il Comune ha programmato due incontri pubblici per discutere della riforma della giustizia, in vista del referendum costituzionale confermativo del 22 e 23 marzo. Gli eventi sono aperti alla cittadinanza e si svolgeranno in date diverse, con l’obiettivo di fornire chiarimenti e approfondimenti sul tema. La partecipazione è gratuita e rivolta a chi desidera conoscere meglio le questioni legate alla modifica costituzionale.

Il Comune organizza due incontri pubblici di approfondimento in vista del referendum costituzionale confermativo sulla riforma della giustizia, previsto per il 22 e 23 marzo prossimi. L’iniziativa, annunciata dall’assessore alla cultura, politiche giovanili e volontariato Alice Sobrero (nella foto), si inserisce in un percorso di informazione e partecipazione civica rivolto alla comunità della Montagna Pistoiese. Il primo appuntamento è fissato per sabato 7 marzo, alle ore 16, nello Spazio Maeba di San Marcello, con Diletta Signori, magistrato e giudice penale presso il tribunale di Modena, e presidente della Sottosezione di Modena dell’Associazione Nazionale Magistrati. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Referendum. Due incontri pubblici Referendum giustizia: proseguono gli incontri pubblici con avvocati e magistratiIl 28 febbraio, nel castello di Mesagne, confronto fra i sostenitori del Sì e quelli del No. Referendum sulla Giustizia, il Comitato per il No Valdarno lancia un fitto calendario di incontri pubbliciArezzo, 25 febbraio 2026 – A meno di un mese dal referendum sulla giustizia, il Comitato per il No Valdarno ha presentato un calendario dettagliato... Referendum Giustizia: via agli incontri pubblici della Camera Penale di Alessandria per il sì Una selezione di notizie su Referendum. Temi più discussi: Referendum sulla riforma della giustizia: incontri pubblici in Statale; Referendum giustizia 2026, nel Mugello due incontri pubblici per il No; Napoli si prepara al referendum costituzionale sulla giustizia: due incontri pubblici verso un voto più consapevole; Referendum giustizia: proseguono gli incontri pubblici con avvocati e magistrati. Referendum sulla giustizia, il dibattito si accende nel Nord Sardegna: incontri per il Sì a Sassari e per il No ad AlgheroIl dibattito sul referendum in materia di giustizia entra nel vivo nel Nord Sardegna. Nei prossimi giorni sono in programma due incontri pubblici promossi dai comitati schierati sui fronti opposti, ... sassarinotizie.com Referendum sulla giustizia: due serate informative a Beinette e CuneoDue appuntamenti a Beinette e Cuneo per capire la riforma e il referendum sulla giustizia: serate partecipate, domande concrete dal pubblico e nuovi contributi autorevoli. targatocn.it Che bello rincontrare tanti amici e militanti di Fratelli d’Italia. Ieri sera all’Abeltone abbiamo parlato di riforma della giustizia e del referendum che può finalmente cambiare un sistema fermo da troppo tempo. Il messaggio è semplice: liberiamo la magistratura d facebook Cosa succederebbe se si perdesse il referendum sulla giustizia "Io penso che un'eventuale vittoria del no sarebbe un peccato. Perché questa è una nazione che ha bisogno di essere modernizzata, e quello che noi stiamo cercando di fare è modernizzarl x.com