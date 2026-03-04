riorganizzazione raccolta rifiuti terzo step domani due nuovi incontri pubblici

Domani si terranno due incontri pubblici riguardanti la riorganizzazione della raccolta rifiuti, giunta al terzo passo. Nei giorni scorsi, le informazioni sono state consegnate nelle abitazioni di coloro coinvolti nel progetto. La fase attuale coinvolge direttamente i cittadini e le amministrazioni locali, che parteciperanno a queste riunioni per approfondire i dettagli delle modifiche in corso.

Sono arrivate nei giorni scorsi, nelle case dei cittadini interessati dal terzo step della riorganizzazione della raccolta stradale dei rifiuti, le lettere con le quali sono stati invitati a partecipare, dall’amministrazione comunale e dal gestore Sei Toscana, ai due incontri pubblici programmati, entrambi per domani presso la sede del Comitato terza età ’Anni d’Argento’ in via XXIV Maggio, in due diverse fasce orarie, alle 18 e alle 21. Intanto, in città è in corso l’ultima fase dell’installazione, nei quartieri limitrofi al centro storico, dei nuovi cassonetti stradali, caratterizzati da un elevato standard qualitativo e da un miglior impatto visivo, oltre che da una maggiore volumetria per l’indifferenziato e una migliore modalità di conferimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

