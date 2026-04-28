Montero Jr sogna la Prima Squadra | Ecco quale caratteristica ruberei a Kalulu Bremer e Danilo

Un giovane calciatore esprime il desiderio di entrare nella prima squadra e rivela quale qualità ammirerebbe di più nei suoi idoli del settore difensivo. Durante un'intervista, ha parlato di tre giocatori che ammira e delle caratteristiche che vorrebbe avere, sottolineando l’importanza di alcune qualità specifiche per migliorare nel ruolo. Le sue parole offrono uno sguardo sulle sue aspirazioni e sull’ammirazione verso alcuni dei difensori più apprezzati del campionato.

di Marco Baridon Montero Jr rapito da Bremer, Kalulu e Danilo: «Ecco quale caratteristica ruberei a ciascuno di loro». Le parole del giovane difensore. Alfonso Montero, difensore della Juve Primavera, ha rilasciato un’ intervista esclusiva a in cui ha parlato anche del suo primo allenamento in Prima Squadra. ULTIMISSIME JUVE LIVE: le principali notizie di giornata L’anno successivo, ossia la passata stagione, passi in pianta stabile con la Juve Primavera. Devi scegliere un momento più rappresentativo per te: il gol in Youth League con il Psv Eindhoven o la prima convocazione in Prima squadra per Lecce Juventus? «Senza dubbio la prima convocazione in Prima squadra.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Montero Jr sogna la Prima Squadra: «Ecco quale caratteristica ruberei a Kalulu, Bremer e Danilo» Notizie correlate Pagelle Inter Juve: squadra dal cuore infinito, Locatelli capitano vero, Bremer-Kelly stoici! Kalulu espulsione vergognosa VOTIPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Adani esalta Bremer: «E’ un difensore forte. La sua caratteristica migliore? Ve la dico»Calciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione...