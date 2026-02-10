Adani esalta Bremer | E’ un difensore forte La sua caratteristica migliore? Ve la dico

La Juventus si gode le parole di Adani, che ha elogiato Bremer come un difensore forte. Durante la trasmissione Viva El Futbol, l’ex calciatore ha spiegato qual è la qualità che lo rende così affidabile in difesa. Le sue parole sono arrivate come un messaggio diretto anche agli altri centrali della squadra.

Adani a Viva El Futbol esalta Adani e le sue parole rappresentano una sorta di messaggio molto chiaro anche agli altri centrali. L’analisi calcistica di Lele Adani non è mai banale, specialmente quando si tratta di sviscerare le caratteristiche dei grandi interpreti della fase difensiva. In un recente intervento a Viva el Futbol, l’ex difensore di Inter e Fiorentina ha voluto rendere omaggio a Gleison Bremer, il centrale brasiliano della Juventus, definendolo come il prototipo ideale del calciatore totale, capace di unire la tradizione della marcatura vecchio stampo alla modernità richiesta dal gioco contemporaneo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Adani ha commentato la recente vittoria della Juventus contro il Napoli, sottolineando l'importanza di Spalletti come allenatore.

