Adani esalta Bremer | E’ un difensore forte La sua caratteristica migliore? Ve la dico

Da juventusnews24.com 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus si gode le parole di Adani, che ha elogiato Bremer come un difensore forte. Durante la trasmissione Viva El Futbol, l’ex calciatore ha spiegato qual è la qualità che lo rende così affidabile in difesa. Le sue parole sono arrivate come un messaggio diretto anche agli altri centrali della squadra.

Adani a Viva El Futbol esalta Adani e le sue parole rappresentano una sorta di messaggio molto chiaro anche agli altri centrali. L’analisi calcistica di Lele Adani non è mai banale, specialmente quando si tratta di sviscerare le caratteristiche dei grandi interpreti della fase difensiva. In un recente intervento a Viva el Futbol, l’ex difensore di Inter e Fiorentina ha voluto rendere omaggio a Gleison Bremer, il centrale brasiliano della Juventus, definendolo come il prototipo ideale del calciatore totale, capace di unire la tradizione della marcatura vecchio stampo alla modernità richiesta dal gioco contemporaneo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

adani esalta bremer e8217 un difensore forte la sua caratteristica migliore ve la dico

© Juventusnews24.com - Adani esalta Bremer: «E’ un difensore forte. La sua caratteristica migliore? Ve la dico»

Approfondimenti su Adani Bremer

Padovano esalta l’Inter: «È la più forte di tutte. E sulle sconfitte dico questo» 

Adani esalta Spalletti: «E’ il migliore nelle letture e nel far crescere i calciatori. Questo giocatore è il vero valore aggiunto dei bianconeri»

Adani ha commentato la recente vittoria della Juventus contro il Napoli, sottolineando l’importanza di Spalletti come allenatore.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Adani Bremer

Argomenti discussi: Marianella boccia David: Non sono un suo fan, non lo vedo come il centravanti della Juventus in futuro; Lotta scudetto, Ambrosini: Il Milan non ha l'urgenza di vincere, può credere al titolo ad una condizione; Non era rigore su Vergara la Gazzetta anticipa Open Var.

Caressa punge Adani, che aveva esaltato il nuovo Allegri: «Max non è cambiato, c'è il campionato del mondo di arrampicata sugli specchi...»E' un giudizio su Massimiliano Allegri ma sembra (in realtà il destinatario del messaggio è chiarissimo, sebbene non venga mai citato) una frecciata diretta a Lele Adani, con il quale ha lavorato a ... brescia.corriere.it

Adani imprevedibile su Allegri: Siate sinceri. Ho aspettato questo momento per cinque anniIl Milan ha dominato a Udine, andando ben oltre il 3-0 inflitto ai friulani nella quarta giornata di Serie A. Merito della lucidità di Pulisic e Fofana sottoporta ma anche di una espressione corale di ... fanpage.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.