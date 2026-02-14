Pagelle Inter Juve | squadra dal cuore infinito Locatelli capitano vero Bremer-Kelly stoici! Kalulu espulsione vergognosa VOTI

La partita tra Inter e Juve si è conclusa con un pareggio, e questa volta la causa è stata la determinazione di entrambe le squadre, che hanno dato il massimo in campo. Durante il match, Locatelli ha dimostrato di essere un vero capitano, guidando i compagni con energia. Bremer e Kelly si sono distinti per la loro solidità, rimanendo stoici sotto pressione. Tuttavia, l’espulsione di Kalulu ha suscitato molte polemiche, visto che molti la considerano ingiusta, e ha influenzato l’andamento della gara. La giornata di Serie A 202526 si è accesa di questi episodi che

di Marco Baridon Pagelle Inter Juve: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 25ª giornata di Serie A 202526. (inviato allo Stadio San Siro) – Pagelle Inter Juve: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 25ª giornata di Serie A 202526 Di Gregorio 6 – Guardando e riguardando l’azione del vantaggio dell’Inter ci si chiede come sia possibile. Va giù troppo facilmente ma soprattutto è goffissimo nel tentativo di respingere il tiro-cross di Luis Henrique deviato da Cambiaso. Lettura sbagliatissima, gesto tecnico da dimenticare. Si riscatta con un grande intervento su Calhanoglu e nel finale sul colpo di testa di Bisseck. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Inter Juve: squadra dal cuore infinito, Locatelli capitano vero, Bremer-Kelly stoici! Kalulu espulsione vergognosa VOTI Pagelle Atalanta Juve Coppa Italia: Bremer sbaglia tutto, esce Locatelli e la squadra si scioglie. Yildiz-dipendenti? VOTI La partita di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus si conclude con i bianconeri che soffrono e faticano molto. Pagelle Parma Juve: Bremer si riscopre goleador, Kalulu-McKennie i simboli. Cambiaso, perché!? VOTI Bremer si riscopre goleador e trascina la Juventus alla vittoria contro il Parma. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Juve Primavera devastante, Inter travolta in una notte totale: 3-0 in Coppa Italia, ora la semifinale; Inter-Torino 2-1, pagelle: Mkhitaryan professore, male Tamèze; Pagelle Calciomercato Serie A: Roma (7,5) il colpo è Malen, Milan (7) arriva Fullkrug, Inter (5,5) due giovani per il futuro, Juve (6,5)...; L'Inter vola in semifinale, Torino battuto 2-1. Inter-Juventus 3-2, le pagelle dei bianconeri: Locatelli illude (7), Di Gregorio c'è (6,5). Non incide David (5)Il big match a San Siro non ha tradito le attese. Sold out e tante emozioni. Bianconeri in 10 dal 42': espulso Kalulu. Il Derby d'Italia si conclude con la vittoria dell'Inter (3-2). Vantaggio ... leggo.it Inter-Juve, diretta: risultato in tempo reale, formazioni, il derby d'Italia pre e post partitaChiellini: Vogliamo tenere il campionato aperto Giorgio Chiellini, dirigente bianconero, è intervenuto ai microfoni di SkySport. Del Piero dallo studio inizia: Vediamo se Giorgio sarà d'accordo con ... tuttosport.com Serie C, pagelle Inter U23-Lumezzane: Calligaris salva il risultato, gli over non incidono x.com Le pagelle di #Inter #JuvePrimavera terminata 0-3 per i bianconeri Leone olimpico, Verde stoico I GIUDIZI COMPLETI NEL PRIMO COMMENTO facebook