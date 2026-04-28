A Monteprandone si prepara a tornare la ventitreesima edizione della fiera della Madonna della Pace, che si svolgerà a Centobuchi il 3 maggio. L'evento coinvolge diverse attività tra tradizioni e giochi, e si propone di favorire il commercio locale e la socializzazione tra le comunità dell'entroterra piceno e dell'Abruzzo. La fiera rappresenta una ricorrenza attesa da anni, con un programma ricco di iniziative.

? Cosa sapere La ventitreesima fiera della Madonna della Pace si terrà a Centobuchi il 3 maggio.. L'evento mira a sostenere il commercio locale e la socialità tra l'entroterra piceno e l'Abruzzo.. Domenica 3 maggio, la fiera della Madonna della Pace a Centobuchi riaprirà i battenti per una giornata intera dedicata alla tradizione e alla socialità tra le strade di Monteprandone. L’appuntamento, che quest’anno segna la ventitreesima edizione dell’evento, trasformerà il territorio in un crocevia di persone provenienti da tutto l’entroterra piceno e dalle zone limitrofe dell’Abruzzo. La manifestazione è pensata per celebrare l’arrivo della bella stagione e offrire un momento di aggregazione collettiva, recuperando il senso di comunità attraverso la valorizzazione degli spazi pubblici e del commercio locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monteprandone si anima: torna la fiera tra tradizioni e giochi

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