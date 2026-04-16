A Cocconato d’Asti, il borgo si prepara a tornare a vivere le sue tradizioni con l’Antica Fiera di San Marco, che si terrà sabato 25 aprile. L’evento coinvolge l’intero paese e prevede esposizioni di arte e degustazioni di prodotti locali, richiamando visitatori da diverse zone. La manifestazione rappresenta un momento di ritrovo per la comunità e un’occasione per riscoprire le tradizioni del luogo.

Il borgo di Cocconato d’Asti si prepara a riaccendere le tradizioni locali con il ritorno dell’Antica Fiera di San Marco, un appuntamento che animerà l’intero comune sabato 25 aprile. La giornata di festa, che inizierà alle ore 10,30 per protrarsi fino alla sera, trasformerà uno dei centri classificati come Bandiera Arancione e tra i più suggestivi d’Italia in un palcoscenico di cultura, artigianato e sapori tipici. Un mosaico di attività tra artigianato, arte e movimento. Le vie del paese, nello specifico Via Roma e Corso Pinin Giacchino, diventeranno il cuore pulsante della manifestazione, ospitando espositori dediti all’artigianato e produttori del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cocconato si anima: torna la Fiera di San Marco tra arte e sapori

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