Defibrillatore in farmacia Provincia del Cuore un piano per salvare vite

In Italia, ogni anno circa sessantamila persone subiscono un arresto cardiaco, e ogni minuto che trascorre diminuisce del 10% la probabilità di sopravvivenza. Recentemente, è stato avviato il progetto “Provincia del Cuore”, che prevede l’installazione di defibrillatori nelle farmacie. Questa iniziativa mira a migliorare la tempestività di intervento e aumentare le chance di salvataggio in situazioni di emergenza.

Pistoia, 12 aprile 2026 – Ogni anno sessantamila persone in Italia sono colpite da arresto cardiaco. Ogni minuto che passa riduce del dieci per cento la possibilità di sopravvivenza dopo l’episodio. Nel 28 per cento dei casi un defibrillatore viene utilizzato tempestivamente aumentando, di molto, le chance di sopravvivenza. Sono alcuni dei numeri che sono stati illustrati dal presidente di Federfarma Pistoia, Andrea Giacomelli, che nella mattinata di venerdì 10 aprile, a Villa Cappugi ha presentato ufficialmente il progetto “Pistoia Provincia del Cuore”, voluto fortemente dall’associazione e che vede già in campo dieci comuni della Provincia di Pistoia.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Defibrillatore in farmacia. “Provincia del Cuore”, un piano per salvare vite Forlì: Farmacia Risorgimento, un defibrillatore salva-viteForlì più sicura: un defibrillatore per la farmacia Risorgimento, cuore pulsante del quartiere Un nuovo presidio sanitario rafforza la rete di... Salvare vite, ecco il defibrillatore. Il dono della MisericordiaPISTOIA La Misericordia di Pistoia ha consegnato ieri un nuovo defibrillatore semiautomatico alla sede dell’Emporio della Solidarietà, in via Luigi...