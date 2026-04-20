Un defibrillatore in più per salvare vite | cresce la rete dei Dae nuovo dispositivo al Centro della Pesa

Un nuovo defibrillatore è stato installato al Centro della Pesa, ampliando così la rete di dispositivi automatici di esterni (Dae) disponibili in spazi pubblici. L'iniziativa, promossa dall'ente locale, fa parte di un progetto avviato da Geat per aumentare la presenza di strumenti salva vita e migliorare la sicurezza nei luoghi frequentati dalla comunità. L'obiettivo è facilitare l’intervento tempestivo in caso di emergenze cardiache.

Continua il progetto avviato da Geat in tema di salute e prevenzione per la diffusione e l'utilizzo dei defibrillatori nei luoghi pubblici. Dopo gli apparecchi salvavita collocati presso il Parco della Resistenza, in piazzale Ceccarini e all’interno del centro sociale “Nautilus”, un altro.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Città cardioprotetta, si amplia la rete Dae. Azienda dona defibrillatore per via TizianoUn nuovo defibrillatore arricchisce la rete dei dispositivi salvavita del quartiere Giotto, confermando Arezzo tra le città più cardioprotette... Salerno, nuovo defibrillatore DAE h24 in via ArceSalerno compie un nuovo passo sul fronte della cardioprotezione, grazie anche all’impegno diretto dei privati. Aggiornamenti e contenuti dedicati Riccione, un nuovo defibrillatore al Centro della PesaIl dispositivo è montato all’esterno della struttura, in quanto Riccione Pese è un luogo di aggregazione anche per gli eventi che periodicamente vengono ... chiamamicitta.it Riccione, nuovo defibrillatore al Centro della Pesa: si rafforza la rete salvavitaProsegue il progetto di GEAT Riccione per la diffusione dei DAE nei luoghi pubblici: dispositivo installato in uno spazio di forte aggregazione e manutenzione garantita nel tempo ... altarimini.it