Nessuna giustizia per la capretta uccisa a calci ad Anagni | archiviato il procedimento nei confronti dei ragazzi

Il Tribunale di Frosinone ha deciso di archiviare il procedimento contro alcuni giovani accusati di aver ucciso a calci una capretta ad Anagni nell’agosto 2023. La vicenda ha suscitato scalpore nella comunità locale, ma il procedimento giudiziario si è concluso con questa decisione. Non ci sono ulteriori azioni legali previste in merito.

Il Tribunale di Frosinone ha archiviato il procedimento a carico di alcuni ragazzi accusati di aver ucciso a calci una capretta nell'agosto 2023 ad Anagni. Lav: "Decisione vergognosa" e denuncia il rischio che una grave violenza contro un animale resti impunita e che venga emulata.

