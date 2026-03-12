Querela ex maresciallo e comandante per chiusura della strada Nessun abuso caso archiviato

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha disposto l’archiviazione del procedimento contro un ex maresciallo in pensione dal 2021 e il comandante della polizia locale di Nardò, coinvolti in una querela riguardante la chiusura di una strada. La decisione è stata presa con un’ordinanza datata 10 marzo.

Le tesi difensive hanno quindi trovato accoglimento nel provvedimento emesso dal gip che ha, in effetti, archiviato il caso e non rilevato alcuna violazione a carico degli indagati. Ovvero si ipotizzavano ombre e sospetti sulla relazione redatta dal maresciallo, allora in servizio, che avrebbe riportato, secondo le accuse, delle dichiarazioni “volutamente difformi dalla realtà relative, soprattutto, alla larghezza della strada". E si sosteneva, inoltre, che "il maresciallo avesse redatto una relazione di comodo per favorire alcune famiglie abitanti in quella strada attestando anche falsamente l'ammontare del dislivello tra la strada in questione e quella, via De Sica, sulla quale confluiva”. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

