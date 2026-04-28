Montechiarugolo schianto all' alba tra auto e scooter | 58enne in ospedale

Nella mattina di martedì 28 aprile, poco prima delle 7, un incidente stradale si è verificato in via XXV Aprile a Montechiarugolo, nella zona di La Forca. Secondo le prime ricostruzioni, un’auto e uno scooter sono entrati in collisione, coinvolgendo un uomo di 58 anni che è stato trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i soccorsi sanitari.

Prima delle ore 7 di martedì 28 aprile si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto, secondo le prime informazioni, un'auto e uno scooter che stavano viaggiando in via XXV Aprile a Montechiarugolo, in località La Forca. Per cause in corso di accertamento i due mezzi sono venuti a.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Incidente mortale all’alba, schianto tra auto e scooter: perde la vita uomo di 39 anniLivorno, 15 marzo 2026 – Un uomo di 39 anni, di origini portoghesi, è morto alle prime luci dell’alba di oggi, domenica 15 marzo a Livorno, in... Schianto tra auto e scooter in viale Mentana: conducente grave in ospedaleUno schianto tra un'auto e uno scooter ha provocato il ferimento di una persona, che si trovava alla guida del mezzo a due ruote all'ora di pranzo di...