Schianto tra auto e scooter in viale Mentana | conducente grave in ospedale

Martedì 3 marzo, nel primo pomeriggio, un incidente si è verificato in viale Mentana quando un'auto e uno scooter sono entrati in collisione. La persona alla guida dello scooter è rimasta ferita e trasportata in ospedale in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell'incidente.

