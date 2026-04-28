Montecchio denunciato lo studente in possesso di una mannaia

Un ragazzo di 14 anni, studente di un istituto superiore nel Comune di Montecchio, è stato denunciato al Tribunale dei minori di Bologna per porto abusivo di armi. Durante un controllo, è stato trovato con una mannaia nello zaino. L’episodio si è verificato il 28 aprile 2026. La denuncia è stata formalizzata dalle forze dell'ordine, che hanno sequestrato l’arma.

Montecchio (Reggio Emilia), 28 aprile 2026 – E’ stato denunciato per porto abusivo di armi, al Tribunale dei minori di Bologna, il 14enne, studente di un istituto superiore di Montecchio, trovato con una mannaia nello zaino. Del fatto ci eravamo occupati nei giorni scorsi, con la dirigenza scolastica e le autorità comunali che si erano subito interessate della vicenda. Le indagini dei carabinieri di Montecchio hanno chiarito quanto accaduto. L’intervento delle autorità è scattato dopo il ritrovamento di una mannaia da macellaio di oltre trenta centimetri di lunghezza, con una lama affilata di quasi 18 centimetri, nascosta nello zaino dello studente.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Montecchio, denunciato lo studente in possesso di una mannaia Notizie correlate Leggi anche: A scuola con una daga, un manganello e lo spray nello zaino. Studente denunciato Civitavecchia: studente minorenne sorpreso in una scuola con un coltello, denunciatoUn episodio preoccupante si è verificato in una scuola di Civitavecchia, dove un giovane studente minorenne è stato sorpreso con un coltello. Panoramica sull’argomento Si parla di: Minaccia un coetaneo con una mannaia davanti a scuola. Montecchio, denunciato lo studente in possesso di una mannaiaMontecchio (Reggio Emilia), 28 aprile 2026 – E’ stato denunciato per porto abusivo di armi, al Tribunale dei minori di Bologna, il 14enne, studente di un istituto superiore di Montecchio, trovato con ... ilrestodelcarlino.it Attriti per questioni di cuore a Montecchio: 14enne minaccia un 16enne, poi entra a scuola con la mannaia nello zainoI carabinieri sono intervenuti in un istituto scolastico della Val d'Enza: il ragazzino è stato denunciato per minaccia e porto abusivo di armi ... gazzettadiparma.it