A scuola con una daga un manganello e lo spray nello zaino Studente denunciato

Questa mattina, gli agenti del Commissariato di Mirandola hanno fermato uno studente con uno zaino pieno di oggetti sospetti. Dentro, hanno trovato una daga, un manganello e uno spray, tutti sequestrati. Il ragazzo è stato denunciato per porto abusivo di armi, in un’operazione che fa parte di un giro di controlli più ampio nelle scuole della zona.

Non solo libri e quaderni, ma un vero e proprio arsenale da offesa. È quanto hanno scoperto gli agenti del Commissariato di Mirandola che, nell'ambito dei controlli per la sicurezza negli istituti, hanno denunciato un minorenne italiano per porto abusivo di armi.L'episodio risale alla mattinata.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Approfondimenti su Mirandola Controlli

Recentemente, a Bolzano, uno studente di una scuola media di Terlano è stato denunciato dopo essere stato trovato in possesso di un coltello di 8 centimetri, realizzato con una stampante 3D, nascosto nello zaino.

Ultime notizie su Mirandola Controlli

