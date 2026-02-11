A scuola con una daga un manganello e lo spray nello zaino Studente denunciato

Da modenatoday.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, gli agenti del Commissariato di Mirandola hanno fermato uno studente con uno zaino pieno di oggetti sospetti. Dentro, hanno trovato una daga, un manganello e uno spray, tutti sequestrati. Il ragazzo è stato denunciato per porto abusivo di armi, in un’operazione che fa parte di un giro di controlli più ampio nelle scuole della zona.

Non solo libri e quaderni, ma un vero e proprio arsenale da offesa. È quanto hanno scoperto gli agenti del Commissariato di Mirandola che, nell'ambito dei controlli per la sicurezza negli istituti, hanno denunciato un minorenne italiano per porto abusivo di armi.L'episodio risale alla mattinata.🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

