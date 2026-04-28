Monte Urano | il bilancio vola cresce la cassa per gli investimenti

Da ameve.eu 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel bilancio di gestione 2025, Monte Urano ha registrato un avanzo disponibile di 693 mila euro. La cifra rappresenta un incremento rispetto agli anni precedenti e permette di aumentare la cassa destinata a investimenti futuri. La somma indica una gestione economica stabile e una capacità di programmare interventi nel territorio. Nessuna informazione aggiuntiva è stata fornita sui dettagli delle spese o delle entrate specifiche.

? Cosa sapere Monte Urano registra 693 mila euro di avanzo disponibile nel rendiconto di gestione 2025.. La crescita della cassa permette nuovi investimenti per via Urbino e lo Stadio Comunale.. Il prossimo Consiglio Comunale di Monte Urano analizzerà il rendiconto di gestione 2025, un documento che per l’amministrazione Leoni attesta una solidità finanziaria confermata e un percorso di miglioramento della qualità del bilancio. I numeri presentati dall’organo amministrativo indicano un risultato complessivo superiore a 4,18 milioni di euro. Tuttavia, la lettura dei dati richiede precisione: oltre l’80% di questa somma risulta vincolata o accantonata per obblighi di legge, limitando la disponibilità immediata.🔗 Leggi su Ameve.eu

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