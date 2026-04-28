Monte Urano | il bilancio vola cresce la cassa per gli investimenti

Nel bilancio di gestione 2025, Monte Urano ha registrato un avanzo disponibile di 693 mila euro. La cifra rappresenta un incremento rispetto agli anni precedenti e permette di aumentare la cassa destinata a investimenti futuri. La somma indica una gestione economica stabile e una capacità di programmare interventi nel territorio. Nessuna informazione aggiuntiva è stata fornita sui dettagli delle spese o delle entrate specifiche.

? Cosa sapere Monte Urano registra 693 mila euro di avanzo disponibile nel rendiconto di gestione 2025.. La crescita della cassa permette nuovi investimenti per via Urbino e lo Stadio Comunale.. Il prossimo Consiglio Comunale di Monte Urano analizzerà il rendiconto di gestione 2025, un documento che per l’amministrazione Leoni attesta una solidità finanziaria confermata e un percorso di miglioramento della qualità del bilancio. I numeri presentati dall’organo amministrativo indicano un risultato complessivo superiore a 4,18 milioni di euro. Tuttavia, la lettura dei dati richiede precisione: oltre l’80% di questa somma risulta vincolata o accantonata per obblighi di legge, limitando la disponibilità immediata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monte Urano: il bilancio vola, cresce la cassa per gli investimenti Notizie correlate Cassa Depositi e Prestiti e Gruppo Bei rafforzano la cooperazione per gli investimenti strategici in ItaliaRafforzare la cooperazione già avviata nel 2022 e ampliarne la portata per «promuovere investimenti pubblici e privati ad alto impatto in settori... Da Monte Urano a Falerone, in piazza per il CarnevaleNonostante le condizioni meteo non proprio favorevoli, si è svolto domenica pomeriggio con successo il ‘Carnevale montegiorgese’. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Monte Urano: Scuola Regina Margherita, la nuova gestione traccia un bilancio, Intrapresa la strada giusta. Risanamento completo in 5 anni; Scuola dell’infanzia Regina Margherita: l’azzeramento dei debiti entro il 2031; Scuola paritaria . Regina Margherita: prosegue il risanamento; Montegranaro, 600 chilometri percorsi con l’auto sottoposta a fermo: due denunciati. Il rendiconto di gestione 2025 approda in Consiglio, Leoni e Marziali: «Conti solidi e miglioramento della qualità di bilancio»MONTE URANO - Il sindaco e il suo vice confermano «una situazione finanziaria solida e in equilibrio, presenta segnali concreti di miglioramento nella qualità del bilancio». Il risultato di amministra ... cronachefermane.it Monte Urano, la Scuola Regina Margherita sistema i conti: «Entro cinque anni risanamento completato»MONTE URANO – Il comitato di vigilanza e controllo della storica scuola paritaria (120 anni di vita) ha tracciato il bilancio 2025. Il presidente Malaigia: «Abbiamo dovuto ricostruire la situazione pa ... cronachefermane.it Monte Urano: Scuola Regina Margherita, la nuova gestione traccia un bilancio, "Intrapresa la strada giusta. Risanamento completo in 5 anni" - facebook.com facebook